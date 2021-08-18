19 Ağustos 2021, Perşembe
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Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? 12-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları 2 Ağustos'ta açıklandı. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan atama tercihlerinde tarih değişikliği yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncel takvim duyuruldu. Peki, MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.08.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 13:37
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