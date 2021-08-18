Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için süreç tamamlanıyor. Atama tercihleri için heyecan içinde olan adaylar tercih takvimini beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile tercih takviminde değişiklik yapıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından yeni takvim heyecanla araştırılmaya başlandı. Peki, MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...