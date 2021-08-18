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Haberler Galeri Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? 12-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları 2 Ağustos'ta açıklandı. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan atama tercihlerinde tarih değişikliği yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncel takvim duyuruldu. Peki, MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 13:37
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Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için süreç tamamlanıyor. Atama tercihleri için heyecan içinde olan adaylar tercih takvimini beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile tercih takviminde değişiklik yapıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından yeni takvim heyecanla araştırılmaya başlandı. Peki, MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yeni takvime göre, 2021 sözleşmeli öğretmenliğe atama tercihleri 29 Ağustos - 02 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebildi.

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Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 03 Eylül 2021 tarihinde e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMADA İSTENEN BELGELER

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

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Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

* Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

* Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

* Elektronik Başvuru Formu,