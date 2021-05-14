Koronavirüs salgını sona erdiğinde neler yaşanacak? İşte yeni dönem

'NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR' DİYENLERDEN MİSİNİZ?

Erişkin olunca yaşıtlarım geçmiş bayramları yüceltmeye başladı. Geçmiş bayramları erişkin kafasıyla yeniden gözden geçirdiğimde bayramların çocukların insan yerine konduğu zamanlar olduğunu görüyorum. Erişkinler bayramlarda çocukları insan yerine koymanın göstergesi olarak onlara hediyeler alırdı. Aslında bu yönüyle 'Nerede o eski bayramlar' denen nesneye dayalı bir ilişkiydi.