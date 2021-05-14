Koronavirüs salgını sona erdiğinde neler yaşanacak? İşte yeni dönem
Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm yaşantı hayatını değiştirdi. Psikiyatrist-psikoterapist Dr. Agah Aydın, Kovid-19 salgını sona erdiğinde yaşanacaklara dair önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını sona erdiğinde neler yaşanacak? İşte yeni dönem
Giriş Tarihi: 14.05.2021
08:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
09:15
Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 13 Mayıs saat 23.00 itibarıyla 25 milyon 503 bin 259'a ulaştı. Son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı. 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 238 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı.
Milliyet'in haberine göre; Tam kapanma tedbirleri devam ederken Psikiyatrist-Psikoterapist Dr. Agah Aydın, pandemi sonrası dünyanın toparlanma sürecini dünya savaşları sonrası döneme benzetti. Dr. Aydın'ın dikkat çeken tespitleri şöyle...
BAYRAMLAR SİZİN İÇİN NEYİ İFADE EDİYOR? Çocukluk yıllarımda yani 70'li yılların sonu, 80'lerin başında bayramlar önemliydi. Şimdi düşündüğümde bu kadar önemli olmasının nedeni aslında büyüklerin bizim sevincimize seviniyor olmasıydı. Büyüklerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz olurdu.
'NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR' DİYENLERDEN MİSİNİZ? Erişkin olunca yaşıtlarım geçmiş bayramları yüceltmeye başladı. Geçmiş bayramları erişkin kafasıyla yeniden gözden geçirdiğimde bayramların çocukların insan yerine konduğu zamanlar olduğunu görüyorum. Erişkinler bayramlarda çocukları insan yerine koymanın göstergesi olarak onlara hediyeler alırdı. Aslında bu yönüyle 'Nerede o eski bayramlar' denen nesneye dayalı bir ilişkiydi.
Geçmiş bayramların güzelliği çocukların değil erişkinlerin mutluluğuydu. Büyüklerin az sevilmiş çocukluklarının o kadar çok sevilmeye ihtiyaçları vardı ki şimdi geriye dönüp baktığımda aslında bir önceki kuşağı mutlu etmek için kendimizi kurgulamışız. Geçmiş bayramları yüceltmekten ziyade erişkinlerin 'Neden çocuklar mutlu oluyordu?' diye kendilerini sorgulamaları gerekir.