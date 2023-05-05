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Haberler Galeri 19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

"19 Mayıs tatil mi, okullar kapalı mı olacak?" sorusu şimdiden merak konusu oldu. İşçi Bayramı'nın ardından tatil planları yeniden yapılmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılısı günler kala binlerce öğrenci ve çalışan tatil konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar kapalı mı oalcak, yarım gün?, 19 Mayıs işçilere tatil mi? gibi sorular gündeme getirildi. İşte, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 resmi tatiller listesi...

Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 10:03
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19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

"19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte hangi günlerin resmi tatil olduğu merak konusu oldu. Öğrenciler, kamu ve özel sektröde çalışanlar tatil planı yapmaya başladı. "19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü?" gibi sorular araştırılıyor. İşte, 2023 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili hakkında tüm detaylar...

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19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlere ithaf edilen bir milli bayram olma özelliği taşıyor. Dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak değerlendiriliyor.

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19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Bu yıl Cuma gününe denk gelen 19 Mayıs'ta okullar tatil olacak ve derslere ara verilecek. Hafta sonu ile birleşen tatilde öğrenciler 3 gün tatil değerlendirecek.

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19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs perşembe günü tatil olarak değerlendirilmeyecek. Okullar ve resmi kurumlar normal çalışma düzenine devam edecek.

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19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 MAYIS'TA ÇALIŞANLAR MESAİ ALIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışan özel sektör çalışanları fazla mesai ücreti alacak.