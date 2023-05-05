19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

"19 Mayıs tatil mi, okullar kapalı mı olacak?" sorusu şimdiden merak konusu oldu. İşçi Bayramı'nın ardından tatil planları yeniden yapılmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılısı günler kala binlerce öğrenci ve çalışan tatil konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar kapalı mı oalcak, yarım gün?, 19 Mayıs işçilere tatil mi? gibi sorular gündeme getirildi. İşte, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 resmi tatiller listesi...