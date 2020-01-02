18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?

Şehit Eren Bülbül kimdir? Kahraman genç Eren Bülbül doğum gününde anılıyor. Yaşasaydı bugün 18. yaş gününü kutlayacak olan Eren Bülbül için sosyal medyada pek çok mesaj paylaşılıyor. Peki, Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilmişti. İşte, Eren Bülbül hayatı…