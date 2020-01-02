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18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?

Şehit Eren Bülbül kimdir? Kahraman genç Eren Bülbül doğum gününde anılıyor. Yaşasaydı bugün 18. yaş gününü kutlayacak olan Eren Bülbül için sosyal medyada pek çok mesaj paylaşılıyor. Peki, Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilmişti. İşte, Eren Bülbül hayatı…

Giriş Tarihi: 02.01.2020 19:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 19:29
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18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?

Eren Bülbül kimdir? 2 Ocak tarihi Eren Bülbül'ün doğum günü… Yaşasaydı bugün 18. yaşını kutlayacak olan Şehit Eren Bülbül kimdir, nereli? 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilen Eren Bülbül'ün hikayesi Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Genç yaşında gösterdiği cesaretle herkese örnek olan genç Eren'in doğum günü için sosyal medyada mesajlar paylaşılıyor. İşte, Eren Bülbül kimdir sorusunun yanıtı!

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18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

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18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?

İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

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18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

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18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?

Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi.