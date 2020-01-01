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Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…

Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 jandarma personel alımı için son günlere girildi. Jandarma 94 personel alımı için son başvuru tarihi 5 Ocak! Alım yapılan kadrolar arasında lise mezunu personellerin yanı sıra uzmanlık gerektiren meslekler de bulunuyor. Fizyoterapist, veteriner hekim, diyetisyen, mühendis, kütüphaneci, tasarımcı gibi mesleklerden personeller de 2020 yılı içerisinde alınacak. Başvuru yapacak adayların, başvuru şartları arasında kadrolara göre hangi bölümlerden mezun olma şartını öğrenmeleri büyük önem taşıyor. İşte, Jandarma 94 personel alımı başvuru şartları!

Giriş Tarihi: 01.01.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 21:46
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Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…

Jandarma personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 yılı jandarma personel alımı ilanı duyurusuna ilgi yoğun. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 94 personel alımı yapılacağı açıklandı. Jandarma 94 personel alımı için gözler başvuru şartlarına çevrildi. Alım yapılacak kadrolar arasında; Fizyoterapist, veteriner hekim, diyetisyen, mühendis, kütüphaneci, tasarımcı gibi meslekler bulunuyor. Peki, 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Personel Temin sistemi üzerinden yapılabilecek başvurular için son tarih 5 Ocak! İşte, jandarma lise mezunu 94 personel alımı için başvuru şartları…

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Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

- T.C. Vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12 'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

- TCK 'nın 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…

- Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

- 2018 KPSS' den en az 60 puan almış olmak.

- Avukat unvanına başvuracak adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

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Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…

ALIM YAPILACAK KADROLAR NELERDİR?

- Fizyoterapist

- Teknik hizmet personeli (Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar bölümlerinden mezun olmak)

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Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…

- Teknik hizmet personeli (İstatistik mezunu olmak)

- Veteriner hekim