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Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 jandarma personel alımı için son günlere girildi. Jandarma 94 personel alımı için son başvuru tarihi 5 Ocak! Alım yapılan kadrolar arasında lise mezunu personellerin yanı sıra uzmanlık gerektiren meslekler de bulunuyor. Fizyoterapist, veteriner hekim, diyetisyen, mühendis, kütüphaneci, tasarımcı gibi mesleklerden personeller de 2020 yılı içerisinde alınacak. Başvuru yapacak adayların, başvuru şartları arasında kadrolara göre hangi bölümlerden mezun olma şartını öğrenmeleri büyük önem taşıyor. İşte, Jandarma 94 personel alımı başvuru şartları!
Giriş Tarihi: 01.01.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 21:46
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