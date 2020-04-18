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Fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu! İşte o liste...
Fırınlar ve eczaneler bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 18-19 Nisan'da ekmeklerin nasıl alınacağı merak ediliyor. Öte yandan ilaç alacak vatandaşlar eczanelerin hafta sonu açık olup olmayacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler neresi? İşte o liste...
Giriş Tarihi: 18.04.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 09:23
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