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Fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu! İşte o liste...

Fırınlar ve eczaneler bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 18-19 Nisan'da ekmeklerin nasıl alınacağı merak ediliyor. Öte yandan ilaç alacak vatandaşlar eczanelerin hafta sonu açık olup olmayacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler neresi? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 09:23
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Fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu! İşte o liste...

Fırınlar ve eczaneler açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde açık olacak yerler belli oldu. İlaç alacak olan vatandaşlar eczanelerin açık olup olmayacğını araştırıyor. Öte yandan ekmeklerin nasıl alınacağı da en çok aranılanlar arasında. Peki, fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu! İşte ayrıntılar...

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Fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu! İşte o liste...

FIRINLAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Genelgeye göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek) ile bunların sadece ekmek satan bayileri,

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Fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu! İşte o liste...

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım, rehabilitasyon ve acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri ve benzerleri),

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Fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu! İşte o liste...

- Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu, varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek),

- Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi),

- PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

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Fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu! İşte o liste...

- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

- Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,