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Haberler Galeri Beklenen açıklama: Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı?

Beklenen açıklama: Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı?

Bayramdan sonra okullar açılacak mı? Vaka sayısında görülen artış sonrası tam kapanma dönemine geçildi. Tam kapanma süreci ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 13:15
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Beklenen açıklama: Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak eden öğrenciler, bayramdan sonra okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama: Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı?

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, okullarda eğitim uzaktan devam edecek. Salgının seyrine göre yüz yüze eğitim ile ilgili karar verilecek. İlerleyen günlerde konu ile ilgili detayların belli olması bekleniyor.

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Beklenen açıklama: Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı?

OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin idari izinleri uzatıldı. Buna göre, tüm kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Böylelikle kamu personellerinin Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Öğretmenlerin de idari izinli olması nedeniyle 10-11-12 Mayıs dahil olmak üzere bu hafta yani 10-14 Mayıs tarihleri arasında okullar tatil olacak. EBA üzerinden canlı ders yapılmayacak.

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Beklenen açıklama: Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."

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Beklenen açıklama: Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı?

2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.