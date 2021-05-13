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Beklenen açıklama: Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı?
Bayramdan sonra okullar açılacak mı? Vaka sayısında görülen artış sonrası tam kapanma dönemine geçildi. Tam kapanma süreci ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 13:15
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