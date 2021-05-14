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2021 Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

Son dakika haberine göre; Katil İsrail'in Filistin halkına zulmü devam ederken, Global Firepower Orta Doğu'yu mercek altına alan raporunu yayınladı. Ülkelerin askeri güçleri, onları hem sahada hem de diplomasi daha güçlü kılıyor. Türkiye, asker sayısı ve kullandığı teknoloji ile her daim en güçlü ordular arasında yer alırken, jeopolitik konumu nedeniyle 2016 yılından bu yana sahada edindiği tecrübe ve başarılar ile dünyanın dikkatini çekiyor. ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2021 raporuna göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.05.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 11:20
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2021 Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

Katil İsrail'in Filistin halkına zulmü devam ederken, Global Firepower Ortadoğu'yu mercek altına alan raporunu yayınladı. Ülkelerin askeri güçleri, onları hem sahada hem de diplomasi daha güçlü kılıyor. Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu. İşte o liste

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

15- LÜBNAN
Lübnan'ın askeri personel sayısı 95 bin. Ülkenin hava gücü ise 67 parçadan oluşuyor. 361 tank, 1890 zırhlı araca sahip olan Lübnan'ın deniz gücü ise 57 parçalık donanmadan oluşuyor.

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2021 Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

14- BAHREYN
Yaklaşık 20 bin askeri personele sahip olan Bahreyn'in 180 tankı ve 845 zırhlı aracı bulunuyor. 110 hava aracı bulunan ülkenin donanması ise 39 parçadan oluşuyor.

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2021 Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

13- KATAR
17 bin askere sahip olan Katar ordusunda 86 tank ve 750 zırhlı araç yer alıyor. 148 uçak ve helikoptere ev sahipliği yapan ordunun deniz gücü ise 86 parçadan oluşuyor.

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2021 Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

12- YEMEN
113 bin 500 askere sahip olan Yemen ordusu 400 tank ve 600 zırhlı araca ev sahipliği yapıyor. 178 hava aracına sahip olan Yemen'in deniz gücü ise 30 parçadan oluşuyor.