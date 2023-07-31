31 Temmuz 2023, Pazartesi
Yalı Çapkını'ndan ayrılır ayrılmaz Arka Sokaklar'a dahil oldu! Ünlü oyuncunun yeni rolü...
Yalı Çapkını'ndan bomba transfer! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar kadrosunda! Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan dizi, 18. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Kadroya yeni dahil olan başarılı oyuncu, önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan dizide Emniyet Amiri Ünal karakterine hayat verecek. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni oyuncusu...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:02
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