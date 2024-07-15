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15 Temmuz'da Türkiye'yi kenetleyen Turkuvaz Medya'ya kanlı katliam planı: Öldürün

15 Temmuz darbe kalkışmasında Türkiye'yi kenetleyen yayınlar yapan Turkuvaz Medya, FETÖ'cülerin ele geçirmek istediği en büyük basın kuruluşu oldu. İstanbul Balmumcu'daki Sabah-ATV binasını basmaya kalkışan darbecilere halk geçit vermedi. Başkan Erdoğan'ın sesini ve mesajını ülke geneline duyurarak hainlere karşı basın tarihinin en onurlu mücadelesini veren yerli ve milli medyayı basmaya kalkışan katiller büyük bir katliam planıyla yola çıktıkları öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 08:37 Güncelleme: 15.07.2024 08:55
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15 Temmuz’da Türkiye’yi kenetleyen Turkuvaz Medya’ya kanlı katliam planı: Öldürün

Türkiye'nin karanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik hedeflerinden biri, A Haber'in işgal planıydı.

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15 Temmuz’da Türkiye’yi kenetleyen Turkuvaz Medya’ya kanlı katliam planı: Öldürün
O gece yaşananlar, darbecilerin hain emellerini ve milletin destansı direnişini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İşte darbecilerin A Haber'i ele geçirme hamlesi ve halkın destansı direnişi...
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15 Temmuz’da Türkiye’yi kenetleyen Turkuvaz Medya’ya kanlı katliam planı: Öldürün

14 TEMMUZ 201614

11.25: Darbe teşebbüsünün planlayıcılarından Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ve üst rütbeli subay- subaylarla toplantı gerçekleştirdi.

11.27: İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürcan Sercan da toplantı salonuna girdi.

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15 Temmuz’da Türkiye’yi kenetleyen Turkuvaz Medya’ya kanlı katliam planı: Öldürün

15 TEMMUZ 201615

09.09: Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Kurmay Yarbay Serbülent Eken ve Albay Yusuf Sarı'nın toplantı salonuna gittikleri görüldü.

10.51: Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu komutanlık katına geldi ve Yiğit'in makam odasının yanındaki odaya girdiler.

20.14: 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Meh- Mehmet Nail Yiğit komutanlık katına met geldi.

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15 Temmuz’da Türkiye’yi kenetleyen Turkuvaz Medya’ya kanlı katliam planı: Öldürün

20.15: Silahlı ve teçhizatlı askerlerin komutanlık katına gelip gitmeye başladığı görüldü. Bu saat itibariyle kışla içerisindeki hareketlenme başladı.

22.30: Harp Akademileri Komutanlığı'ndan Albay Durdu Selim Ayçetin ve Turkuvaz Medya işgal planını yöneten Yüzbaşı İsmail Menderes Sema sivil kıya- şı kıyafetle komutanlık katına geldi.

23.20: Yüzbaşı Mehmet Çataklı ve Yüzbaşı Mehmet Kocatepe, Yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve ekibiyle binanın dışına çıktı.