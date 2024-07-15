15 Temmuz'da Türkiye'yi kenetleyen Turkuvaz Medya'ya kanlı katliam planı: Öldürün

15 Temmuz darbe kalkışmasında Türkiye'yi kenetleyen yayınlar yapan Turkuvaz Medya, FETÖ'cülerin ele geçirmek istediği en büyük basın kuruluşu oldu. İstanbul Balmumcu'daki Sabah-ATV binasını basmaya kalkışan darbecilere halk geçit vermedi. Başkan Erdoğan'ın sesini ve mesajını ülke geneline duyurarak hainlere karşı basın tarihinin en onurlu mücadelesini veren yerli ve milli medyayı basmaya kalkışan katiller büyük bir katliam planıyla yola çıktıkları öğrenildi.

ahaber.com.tr Giriş: 15.07.2024 08:37 Güncelleme: 15.07.2024 08:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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