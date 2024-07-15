15 Temmuz 2024, Pazartesi
Bir oğlu gazi bir oğlu şehit oldu! Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun şehadet hikayesini kardeşi Oğuz Ayanoğlu A Haber'de anlattı
Şehit Onur Ensar Ayanoğlu, 15 Temmuz gecesi köprüde yaralılara yardım etmek isterken hain FETÖ'cüler tarafından şehit edildi. O anlara tanıklık eden ve gazi olan kardeşi Oğuz Ayanoğlu, ağabeyinin şehadet hikayesini A Haber'de anlattı. Baba İhsan Ayanoğlu, "Bir evladımı morgda bir evladımı ameliyatta buldum" ifadelerini kullandı.
Giriş: 15.07.2024 10:30 Güncelleme: 15.07.2024 10:41
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