Bir oğlu gazi bir oğlu şehit oldu! Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun şehadet hikayesini kardeşi Oğuz Ayanoğlu A Haber’de anlattı

Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu: Tam 8 yıl geçti sanki 8 gün gibi geliyor insana 8 hafta gibi geliyor. Acılar hep taze ama hayat da devam ediyor bir yandan. Bunların demek ki kanı bizden değil geni bizden değil. O gece bize bu millete bu olayı yaşattılar.