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Bir oğlu gazi bir oğlu şehit oldu! Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun şehadet hikayesini kardeşi Oğuz Ayanoğlu A Haber'de anlattı

Şehit Onur Ensar Ayanoğlu, 15 Temmuz gecesi köprüde yaralılara yardım etmek isterken hain FETÖ'cüler tarafından şehit edildi. O anlara tanıklık eden ve gazi olan kardeşi Oğuz Ayanoğlu, ağabeyinin şehadet hikayesini A Haber'de anlattı. Baba İhsan Ayanoğlu, "Bir evladımı morgda bir evladımı ameliyatta buldum" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 15.07.2024 10:30 Güncelleme: 15.07.2024 10:41
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Bir oğlu gazi bir oğlu şehit oldu! Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun şehadet hikayesini kardeşi Oğuz Ayanoğlu A Haber’de anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde on binler vatanını ve milletini korumak için tereddütsüz sokağa çıktı. Onlardan biri de Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'ydu. Ayanoğlu, 15 Temmuz'da vatanı uğruna can verdi.

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Bir oğlu gazi bir oğlu şehit oldu! Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun şehadet hikayesini kardeşi Oğuz Ayanoğlu A Haber’de anlattı

Şehadet hikayesini o anlarda yanında olan ve gazi olan kardeşi Oğuz Ayanoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı. Bir oğlu şehit bir oğlu da gazi olan baba İhsan Ayanoğlu'nun sözleri yürekleri yaktı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Bir oğlu gazi bir oğlu şehit oldu! Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun şehadet hikayesini kardeşi Oğuz Ayanoğlu A Haber’de anlattı

Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu: Tam 8 yıl geçti sanki 8 gün gibi geliyor insana 8 hafta gibi geliyor. Acılar hep taze ama hayat da devam ediyor bir yandan. Bunların demek ki kanı bizden değil geni bizden değil. O gece bize bu millete bu olayı yaşattılar.

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Bir oğlu gazi bir oğlu şehit oldu! Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun şehadet hikayesini kardeşi Oğuz Ayanoğlu A Haber’de anlattı

"VEDALAŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞ"

Rahmetli oğlum beni aradı dedi ki bizim şarjlarımız bitiyor şarj cihazı getirir misin dedi. Neredesiniz dedim Cumhurbaşkanımızın evinin önündeyiz dedi. Tamam oğlum dedim.

Evden şarj cihazını aldım eşimi de aldım Kısıklı'ya çıktım. O zaman idrak ettim bir şeylerin ters gittiğini. Demek oraya annesini babasını çağırmış ki vedalaşmak için. Bunu bilmemiz anlamamız mümkün değil. Annesine sarıldı bana sarıldı en son canlı olarak orada gördüm. Gazi olan oğlumu hiç görmedim.

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Bir oğlu gazi bir oğlu şehit oldu! Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun şehadet hikayesini kardeşi Oğuz Ayanoğlu A Haber’de anlattı

"KIYAMET ATEŞİ BAŞLADI"

Sonra telefonda konuştuğumuzda gişelerin altındayız dedi. Kardeşin nerede dedim yanımda baba dedi. Ne diyeceğimi bilemedim şaşırdım. Tamam baba dedikten 8-10 dakika sonra bir kıyamet ateşi başladı ki o gişelerin altındaki vatandaşı 3'lü çapraz ateşe aldılar. Hepimiz yerlere kapaklandık. Nerede ne kadar yattım hala daha kestiremiyorum.