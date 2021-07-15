Direnişten destana 5. yıl! 15 Temmuz'u asla unutmayacak unutturmayacağız

Kalkışma olduğu izlenimi üzerine milyonlarca vatandaş teyakkuza geçti. FETÖ'cü darbecilerin hedefinde olan Başkan Erdoğan'ın, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı hainlere karşı meydanlara çağırması üzerine milyonlar darbeci hainlerin karşısına dikilmek üzere meydanlara ve darbecilerin işgali altındaki noktalara akın etti.