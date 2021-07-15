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Direnişten destana 5. yıl! 15 Temmuz'u asla unutmayacak unutturmayacağız

FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz ihanetinin üzerinden tam 5 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gizlice yuvalanan FETÖ cuntası, 15 Temmuz gecesi kanlı yüzünü gösterdi. Terör örgütü, seçilmiş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, Meclis'i, anayasayı ve demokrasiyi ortadan kaldırma amacıyla, kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Genci ve yaşlısıyla bir millet topyekûn millet iradesini hedef alan darbecilere geçit vermedi. İşte o gece yaşananlar...

Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:32
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Direnişten destana 5. yıl! 15 Temmuz'u asla unutmayacak unutturmayacağız

251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 734 vatandaşımızın gazi olduğu hain kalkışma, vatandaşlarımızın darbecilerin karşısında kahramanca mücadelesiyle başarısız bir darbe girişimi olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

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Direnişten destana 5. yıl! 15 Temmuz'u asla unutmayacak unutturmayacağız

MİLLET, LİDERİYLE MEYDANA İNDİ

O kanlı gecenin ilk işareti, 15 Temmuz gecesi saat 22.00 sularında adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçişinin kapatılmasıyla verildi.

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Direnişten destana 5. yıl! 15 Temmuz'u asla unutmayacak unutturmayacağız

Kalkışma olduğu izlenimi üzerine milyonlarca vatandaş teyakkuza geçti. FETÖ'cü darbecilerin hedefinde olan Başkan Erdoğan'ın, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı hainlere karşı meydanlara çağırması üzerine milyonlar darbeci hainlerin karşısına dikilmek üzere meydanlara ve darbecilerin işgali altındaki noktalara akın etti.

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Direnişten destana 5. yıl! 15 Temmuz'u asla unutmayacak unutturmayacağız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından yaklaşık 10 dakika önce FETÖ cuntası tarafından TRT'de zorla darbe bildirisi okutuldu. Darbe girişiminin seyrini değiştiren konuşmalardan bir tanesini de o dönem 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar yaptı.

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Direnişten destana 5. yıl! 15 Temmuz'u asla unutmayacak unutturmayacağız

Darbe girişimine o gece TSK'ya sızmış olan yaklaşık 8 bin FETÖ mensubu katıldı. Darbe girişimi esnasında 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silah kullanıldı.