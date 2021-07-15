HaberlerGaleriDirenişten destana 5. yıl! 15 Temmuz'u asla unutmayacak unutturmayacağız
Direnişten destana 5. yıl! 15 Temmuz'u asla unutmayacak unutturmayacağız
FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz ihanetinin üzerinden tam 5 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gizlice yuvalanan FETÖ cuntası, 15 Temmuz gecesi kanlı yüzünü gösterdi. Terör örgütü, seçilmiş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, Meclis'i, anayasayı ve demokrasiyi ortadan kaldırma amacıyla, kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Genci ve yaşlısıyla bir millet topyekûn millet iradesini hedef alan darbecilere geçit vermedi. İşte o gece yaşananlar...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:20Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:32