14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Resimli anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

Resimli anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

15 Temmuz mesajları ve görselleri: 2016 yılının 15 Temmuz'unda hain örgüt tarafından teşebbüs edilen darbe girişimine karşı koymanın 4. yılında kutlamalar yurdun her köşesinde yapılacak. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele edilen ve karşı koyulan bu özel günde, günün anlam ve önemini anlatan mesajlar araştırılmaya devam ediyor. Peki, En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 19:52
  • 1
  • 13
Resimli anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

15 Temmuz mesajları ve görselleri bu anlamlı günde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçerken, bu gece gazi ve şehit olan vatandaşlarımız törenlerle anılacak. Özel günü yakınlarıyla ve sosyal medya organından paylaşmak isteyen vatandaşlarımız en güzel ve anlamlı mesajları araştırılmaya başladı. Peki, En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Resimli anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

EN ANLAMLI 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ 2020

- "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz."

- "Şehitler ölmez vatan bölünmez ezan dinmez bayrak inmez…"

  • 3
  • 13
Resimli anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

- "Yetmiş milyon gül dalı…Bu yurt Türk'ün öz malı, Yine Türk'ün kalmalı,Diyen yiğit dilleriyiz."

- "Kurşun oruç bozmaz şehidim… Sen bugün ALLAH Katında iftara davetlisin!"

  • 4
  • 13
Resimli anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

- Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir!

- "Şehidin anası çekmesin acı, derdi varsa bulunmalı ilacı, şehidin anası olur baş tacı, şehit anasına evlat olmalı…"

  • 5
  • 13
Resimli anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

- "Gene hangi dua'yı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. Cennetime yağmur yağdı.."

- "Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit."