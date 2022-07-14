14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 15 Temmuz direnişinin ilk başladığı yer! Hainlerin onlardan ödü kopuyordu! Vatanı teslim etmediler

15 Temmuz direnişinin ilk başladığı yer! Hainlerin onlardan ödü kopuyordu! Vatanı teslim etmediler

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü 2015 yılında omuz omuza PKK'nın Güneydoğudaki hendek kalkışmasını bastırdı. PKK'lı teröristler hendek operasyonlarında etkisiz hale getirildi, çukurlar kapatıldı, barikatlar kaldırılıp bölgedeki güvenlik sağlandı. FETÖ'nün TSK'ya sızan hainleri ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat polislerinin neler yapabileceğini, vatan için nasıl canlarını nasıl feda edebileceklerini hendek operasyonlarında gördükleri için Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Özel Harekat Başkanlığını bombaladı.

Giriş Tarihi: 14.07.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 07:55
  • 1
  • 25
15 Temmuz direnişinin ilk başladığı yer! Hainlerin onlardan ödü kopuyordu! Vatanı teslim etmediler
Darbeci hainler, Polis Özel Harekat ekiplerinin gücünü, vatan aşkını, ay yıldızlı bayrak tutkularını bildikleri için hava saldırısı ile onları durdurmaya çalıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
15 Temmuz direnişinin ilk başladığı yer! Hainlerin onlardan ödü kopuyordu! Vatanı teslim etmediler
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz'da darbecilerin ilk hedef aldıkları yerler arasındaydı. Ancak Emniyet güçleri o gece halkın desteğini de alarak işgal edilen pek çok noktayı darbecilerden temizledi.
  • 3
  • 25
15 Temmuz direnişinin ilk başladığı yer! Hainlerin onlardan ödü kopuyordu! Vatanı teslim etmediler

DARBECİLERİN ÖZEL HAREKAT KORKUSU
15 Temmuz gecesi darbecilerin ilk hedefi kendilerine durdurabilecek güç olarak gördükleri Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Başkanlığıydı.

  • 4
  • 25
15 Temmuz direnişinin ilk başladığı yer! Hainlerin onlardan ödü kopuyordu! Vatanı teslim etmediler
Ses hızını aşıp alçaktan uçan savaş uçakları, 15 Temmuz ihanetinin unutulmayacak anları olarak hafızalardaki yerini aldı. En ağır karşılığın Özel Harekattan geleceğini bilen darbeciler, çatışmayı göze alamayarak vatan evlatlarının üzerine bomba yağdırdı.
  • 5
  • 25
15 Temmuz direnişinin ilk başladığı yer! Hainlerin onlardan ödü kopuyordu! Vatanı teslim etmediler
Darbeci pilotların attığı ilk bombanın hedefinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başlığı ait uçak pisti vardı. Özel Harekatçıların hava gücünü kırmak için yapılan bu saldırı da helikoptere yakıt ikmali yapan polislerden 7'si şehit olurken 5'i de yaralandı.