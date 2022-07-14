15 Temmuz direnişinin ilk başladığı yer! Hainlerin onlardan ödü kopuyordu! Vatanı teslim etmediler

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü 2015 yılında omuz omuza PKK'nın Güneydoğudaki hendek kalkışmasını bastırdı. PKK'lı teröristler hendek operasyonlarında etkisiz hale getirildi, çukurlar kapatıldı, barikatlar kaldırılıp bölgedeki güvenlik sağlandı. FETÖ'nün TSK'ya sızan hainleri ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat polislerinin neler yapabileceğini, vatan için nasıl canlarını nasıl feda edebileceklerini hendek operasyonlarında gördükleri için Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Özel Harekat Başkanlığını bombaladı.