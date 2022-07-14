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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri ne kadar? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır?

Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. 15 Temmuz'da cuma gününe denk geliyor. Bu zaman diliminde çalışanlar 5,5 gün mesai yaptı. Resmi ve dini tatillerde çalışanlar maaşlarına göre mesailerini alacak. Peki bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Mesai ücretleri ne kadar? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem cevapladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.07.2022 10:16
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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri ne kadar? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır?

Faruk Erdem'in öne çıkan açıklamaları:

Bu sene sadece Kurban Bayramı değil cuma günü de 15 Temmuz var. Resmi bayram olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 4,5 olan bayram 5,5 gün mesaiye dönmüş oldu. Bayramlarda çalışma zorunluluğu yok. Bu süreçte işçi istemezse çalışmıyor.

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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri ne kadar? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır?

Ama bu süreçte işçiler çalışırsa bir gün için 2 yevmiye ödenir. Eğer işçi isterse bu dönemde tatilini yapabiliyor.

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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri ne kadar? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır?

Ama devam etmesi gereken işler var. Üretim devam ediyor, fırınlar var. Dolayısıyla orada sözleşmelerde bayramda çalışılacağı konuyor.

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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri ne kadar? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır?

Yani burada çalışma işi işçinin rızasıyla oluyor. Ama burada çalışma olduğu zaman ücreti belli bir yevmiye fazladan alıyor.

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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri ne kadar? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır?

Normal mesai yapıldığı zaman yüzde 50 ödeme olurken resmi tatillerde bu yüzde 100 ödeniyor.