Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücretleri ne kadar? Mesai ücretleri nasıl hesaplanır?

Faruk Erdem'in öne çıkan açıklamaları:

Bu sene sadece Kurban Bayramı değil cuma günü de 15 Temmuz var. Resmi bayram olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 4,5 olan bayram 5,5 gün mesaiye dönmüş oldu. Bayramlarda çalışma zorunluluğu yok. Bu süreçte işçi istemezse çalışmıyor.