İzmir Çeşme’de orman yangını | Ekipler seferber oldu! Alev kapanında son durum ne?

Yangın bölgesinde emniyeti sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve yangın söndürme faaliyetlerini desteklemek için İzmir Jandarma Komutanlığı komutasında 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 5 polis TOMA, 10 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 1 istihbarat ve 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile 1 olay yeri inceleme timinin görev yaptığı kaydedildi.