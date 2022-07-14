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İzmir Çeşme'de orman yangını | Ekipler seferber oldu! Alev kapanında son durum ne?

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale edildi. Yangına yakın bölgedeki Tur Sitesi ve Özpamir Sitesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de yaptığı açıklamada, orman yangınının kontrol altına alınıdığını duyurdu. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.07.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 07:30
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İzmir Çeşme’de orman yangını | Ekipler seferber oldu! Alev kapanında son durum ne?

Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 40 arazöz, 11 yer ekibi, 9 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

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İzmir Çeşme’de orman yangını | Ekipler seferber oldu! Alev kapanında son durum ne?

Ekipler, rüzgar türbinlerinin olduğu alanda da etkili olan yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışma sürdürüyor.

Öte yandan, Ovacık Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler önlem aldı.

Önlemler kapsamında Sertur ve Özpamir siteleri boşaltıldı.

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İzmir Çeşme’de orman yangını | Ekipler seferber oldu! Alev kapanında son durum ne?

YANGIN İŞÇİLERİN HAYVAN BARINAĞI İNŞAATI SIRASINDA BAŞLAMIŞ

İzmir Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda Orman Genel Müdürlüğüne ve şahsa ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide meydana gelen yangının can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığını bildirdi.

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İzmir Çeşme’de orman yangını | Ekipler seferber oldu! Alev kapanında son durum ne?

Yangının bir sivil toplum kuruluşu tarafından çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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İzmir Çeşme’de orman yangını | Ekipler seferber oldu! Alev kapanında son durum ne?

Yangın bölgesinde emniyeti sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve yangın söndürme faaliyetlerini desteklemek için İzmir Jandarma Komutanlığı komutasında 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 5 polis TOMA, 10 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 1 istihbarat ve 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile 1 olay yeri inceleme timinin görev yaptığı kaydedildi.