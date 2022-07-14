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İzmir Çeşme'de orman yangını | Ekipler seferber oldu! Alev kapanında son durum ne?
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale edildi. Yangına yakın bölgedeki Tur Sitesi ve Özpamir Sitesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de yaptığı açıklamada, orman yangınının kontrol altına alınıdığını duyurdu. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 14.07.2022 07:23Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 07:30