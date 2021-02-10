Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 15 Şubat'ta kısıtlamalar bitecek mi? Kafeler, çay bahçesi, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? SON DAKİKA 15 Şubat'ta kısıtlamalar bitecek mi? Kafeler, çay bahçesi, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? SON DAKİKA
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde gerçekleştirilen kısıtlamaların ne zaman biteceği konusunda araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Kafe, çay bahçesi, kahvehane ve lokanta gibi kısıtlamaya dahil olan mekanların hangi tarihte normale döneceği merak ediliyor. Peki, 15 Şubat'ta kısıtlamalar bitecek mi? Kafeler, çay bahçesi, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 10:35
15 Şubat'ta kısıtlamalar bitecek mi? Dünya genelinde yaklaşık 108 milyon kişiye bulaşan, 2 milyon 342 bin kişinin hayatını kaybettiği, 79 milyon kişinin iyileştiği koronavirüs salgınına ilişkin mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgının önüne geçebilmek için uygulanan kısıtlamalar sayesinde Türkiye'de vaka ve hasta sayısı ciddi oranda düştü. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, 15 Şubat'ta kısıtlamalar bitecek mi? Kafeler, çay bahçesi, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları....
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 ŞUBAT'TA KAFELER AÇILACAK MI? KAHVEHANE VE LOKANTALAR...
Hemen şunu belirtelim ki, çay bahçesi, lokanta, restoran, kıraathane, halı saha ve kafeler gibi kısıtlamaya dahil olan tüm işletmelerin hangi tarihte normale döneceği henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların esnetilmesi yönünde karar verilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Mekanlara uygulanan kısıtlamalar gibi belirli saatlerde gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağının da hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor. Kabine Toplantısı'nda söz konusu kısıtlama hakkında yeni bir karar alındığında haberimizin içeriğinde duyurulacak.
BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 12 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 15 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU AÇIK OLAN YERLER
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.