Türkiye’nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor

Yarışmaya katılan öğrencileri daha sonra da yakından takip ettiklerini belirten Demir "Bizim savunma sanayii olarak bu yarışmalardan ve TEKNOFEST'ten sonra aslında ne yapılması gerektiğiyle ilgili de yüksek bir değerde olmamız gerekiyor ve oluyoruz." dedi.