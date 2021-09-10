10 Eylül 2021, Cuma
Türkiye'nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor
Yerli ve milli üretimleriyle son yıllara damga vuran Türkiye yeni projesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in tanıttığı AKYA için gerim sayım başladı. AKYA aynı zamanda Türkiye'nin ilk milli torpidoları olacak. Demir, Atmaca füzeleri üzerindeki çalışmaların da devam ettiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 10.09.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 11:50
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