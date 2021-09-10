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Türkiye'nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor

Yerli ve milli üretimleriyle son yıllara damga vuran Türkiye yeni projesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in tanıttığı AKYA için gerim sayım başladı. AKYA aynı zamanda Türkiye'nin ilk milli torpidoları olacak. Demir, Atmaca füzeleri üzerindeki çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.09.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 11:50
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Türkiye’nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin ilk milli torpidosu AKYA ile ilgili, "AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz, bunu yeni bir güç olarak verebiliriz. Yine Atmaca füzemizin deniz altında kullanılan versiyonuna çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya yeni bir modelinin çıkmasıyla ilgili yeni bir çalışmamız devam ediyor." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan "Roket Yarışları" dün yapılan atışlarla sona erdi.

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Türkiye’nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor

Yarışların dünkü etabını Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de izledi. Demir, yarışmaya katılan öğrencilerle sohbet etti.

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Türkiye’nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor

Yarışmaya katılan öğrencileri daha sonra da yakından takip ettiklerini belirten Demir "Bizim savunma sanayii olarak bu yarışmalardan ve TEKNOFEST'ten sonra aslında ne yapılması gerektiğiyle ilgili de yüksek bir değerde olmamız gerekiyor ve oluyoruz." dedi.

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Türkiye’nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Burada yarışmaya katılan çocuklarımızın yakından takibi yapılıp daha sonra şirketlerimizde işe alınmasını, bilgi ve tecrübelerini gerçek hayata aktarmalarını hedefliyoruz. Eskiden yarışmaya katılan 20'den fazla arkadaşımız şu anda Roketsan'da görev alıyorlar, diğer şirketlerimizle ilgili de temaslar var" ifadelerine yer verdi.