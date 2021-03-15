2021 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte başvuru için tarihler...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden birçok ilde Bekçi alım ilanları yayımlandı. Bu kapsamda adaylar başvurularını ilanlarda yer alan şartlara göre gerçekleştirebiliyor. Buna göre; kişilerde askerlik görevini yerine getirmiş olmak, kötü şöhretli tanınmamak, yüz kızartıcı veya ağır hapis gibi ceza almamış olmak gibi şartlar aranıyor.