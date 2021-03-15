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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte başvuru için tarihler... 2021 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte başvuru için tarihler...
2021 bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımları için aranan şartlarda sorgulama maddeleri arasında yer alıyor. EGM ve Polis Akademisi Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar ise yakından takip ediliyor. Bekçilik başvuru şartları ve maaşlarına yönelik detaylar ise haberimizin içinde yer alıyor. İşte, 2021 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte başvuru için tarihler...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 17:10
2021 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaş yeni yılda bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Adaylar yazılı sınavlara katılım sağladı. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik ardından da sözlü sınava tabi tutulacak. İşte, 2021 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte başvuru için tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
İŞKUR üzerinden birçok ilde Bekçi alım ilanları yayımlandı. Bu kapsamda adaylar başvurularını ilanlarda yer alan şartlara göre gerçekleştirebiliyor. Buna göre; kişilerde askerlik görevini yerine getirmiş olmak, kötü şöhretli tanınmamak, yüz kızartıcı veya ağır hapis gibi ceza almamış olmak gibi şartlar aranıyor.
BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?
20 Ocak'ta gerçekleşen 2020/1. Dönem Mahalle Bekçiliği sınavı sonuçları geçtiğimiz ay belli olmuştu. Sınavda başarılı puan alan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girecek.
2021 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavının ise 29 Mart'ta başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili ise henüz MEB ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama yapılmadı. Resmi duyurunun ardından haberimizde de yer alacaktır.
BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI
Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.