15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete'de! 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete'de! 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Müjdeli haberin gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nda görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru süreci ve kadro dağılımını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar.

Giriş Tarihi: 15.03.2022 06:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 06:07
  • 1
  • 17
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete’de! 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı, 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete’de! 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

  • 3
  • 17
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete’de! 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

  • 4
  • 17
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete’de! 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Adaylar tercihlerini, 15-22 Mart tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

  • 5
  • 17
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete’de! 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

10 BİN KADRODAN 5 BİN 175'İ HEMŞİRE

Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.