Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete'de! 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Müjdeli haberin gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nda görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru süreci ve kadro dağılımını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar.

Giriş Tarihi: 15.03.2022 06:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 06:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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