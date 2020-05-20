Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?

Son dakika... Restoran ve kafeler ne zaman açılıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamına 11 Mayıs itibarıyla AVM, berber ve kuaförler açılmıştı. Normalleşme takvimi çerçevesinde bazı işletmelerin hangi tarihlerde açılacağı yönünde çalışmalar sürüyor. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de, Starbucks ve marketlerin ne zaman açılacağı oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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