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Haberler Galeri Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?

Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?

Son dakika... Restoran ve kafeler ne zaman açılıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamına 11 Mayıs itibarıyla AVM, berber ve kuaförler açılmıştı. Normalleşme takvimi çerçevesinde bazı işletmelerin hangi tarihlerde açılacağı yönünde çalışmalar sürüyor. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de, Starbucks ve marketlerin ne zaman açılacağı oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 12:13
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Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?

Son dakika... Starbucks, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Kovid-19'la mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme çalışmaları başladı. 11 Mayıs'ta AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri yeniden kapılarını açtı. Bu gelişmelerin ardından restoran ve kafelerin hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı? İşte detaylar...

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Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Starbucks, restoran ve kafelerin hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı Normalleşme takvimi çerçevesinde bu yerlerin ikinci dönemde açılması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?

STARBUCKS MAĞAZALARINI AÇIYOR

Starbucks yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

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Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?

Şirket, ABD'nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'ini yeniden açacağını duyurdu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

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Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?

Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirildi.

Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı.