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Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında Şubat ayında eğitim ve öğretime bir süre ara verilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Nisan ara tatilinin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Hal böyle olunca gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Ara tatil tarihi hakkında yeniden değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 11:35
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Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...

Ara tatil için tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında ara tatil takviminde değişim olup olmayacağı merak ediliyordu. Dönem başında açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. İşte, Nisan ara tatili için son detaylar!

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Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ara tatil takviminde değişikliğe gitmedi. Dönem başında açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi uygulanacak.

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Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Diyanet takvimine göre ise Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü sona erecek. Hemen ardından ise 21 Nisan'da üç günlük bayram tatili başlayacak.

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Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...

BAYRAM TATİLİNİ DE İÇERİSİNDE BARINDIRACAK

Ara Tatil sebebiyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 14 Nisan cuma günü sona erecek. MEB takvimine göre ara tatil 17 Nisan'da sona erecek. Ancak Ramazan Bayramı tatili sebebiyle okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.

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Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...

ÖĞRENCİLER TOPLAM 9 GÜN TATİL YAPACAK

Takvim dikkate alındığında öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapmış olacak.