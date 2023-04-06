HaberlerGaleriAnneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...
Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında Şubat ayında eğitim ve öğretime bir süre ara verilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Nisan ara tatilinin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Hal böyle olunca gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Ara tatil tarihi hakkında yeniden değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?