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Haberler Galeri 15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...

15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...

15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Öğrenciler ise seçim sonrasında eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki 15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:21
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15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...

14 Mayıs seçimlerinin ardından pazartesi günün resmi tatil olup olmayacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Öğrenciler arama motorlarında "15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi?", "Resmi tatil ilan edildi mi?" sorularının cevapları araştırılıyor. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

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15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...

15 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Öncelikle şunu belirtelim ki üniversitelerin tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.

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15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...

15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

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15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...

"Vatandaşlarımızda son 20 yılda sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz.

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15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...

1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan sayın cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum.