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15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...
15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Öğrenciler ise seçim sonrasında eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki 15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi?