HaberlerGaleri14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! Cumhur İttifakı oy oranı...
14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! Cumhur İttifakı oy oranı...
14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken vatandaşlar bir yandan da seçim anketlerini takip ediyorlar. Seçim süreci hızla sürerken partilerin oy oranları da detaylanmaya başladı. Yapılan araştırmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının partisinin yaklaşık 8-10 puan üzerinde olduğunu ortaya koydu. Peki bu pazar seçim olsa kim kazanır? İşte Cumhur İttifakı'nın oy oranı...