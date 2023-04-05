14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! Cumhur İttifakı oy oranı...

Bu pazar seçim olsa kim kazanır sorusu hızlıca seçimlere giden ülkemizde gündem maddelerinden biri. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son anket çalışmalarını A Haber'de açıkladı. Peki Cumhur İttifakı oy oranları ne? Pazar seçim olsa kim kazanır? İşte 14 Mayıs seçim öncesi anket çalışmaları ve partilerin oy oranları...