Balıkesir Erdek’te AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında açıklama yapan Ekrem Başaran yaşanan olayı kınayarak "Maalesef bugün Erdek'te, istemediğimiz çok menfur bir saldırı gerçekleşti. Kadın kolları propaganda aracımız ve şoförü saldırıya uğradı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) olduğu söylenen gençler ve yanlarındaki kişiler tarafından aracımızın şoförü darbedildi, üzerine kapanan ablası tekmelendi. Fikrimizi hür irademizle açıklama imkanımız Erdek'te ortadan kaldırılmaya çalışıldı" dedi.