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Balıkesir Erdek'te AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerinin propaganda çalışmaları sırasında partinin seçim aracının yanına gelen bir grup, araca ve sürücüsüne saldırdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:47
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Balıkesir Erdek’te AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Erdek ilçesi, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kent merkezinde tur atan ve AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerini taşıyan AK Parti seçim aracı propaganda çalışmaları için Cumhuriyet Meydanı'na girdiği sırada burada bekleyen bir grup tepki gösterdi.

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Balıkesir Erdek’te AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!

Seçim aracından çalan müzikten rahatsız olduğunu öne süren gruptakiler, sürücü Atilla K.'den müziği durdurmasını istedi. Sürücü Atilla K.'nin olumsuz cevap vermesi üzerine gruptakiler, Atilla K.'ye ve kadın kollarının içinde bulunduğu araca tekme ve yumrukla saldırdı.

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Balıkesir Erdek’te AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!

KAMERADAN BELİRLENDİLER

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirleyen polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Balıkesir Erdek’te AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!

'FİKRİMİZİ AÇIKLAMA İMKANIMIZ ORTADAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILDI'

Olayın ardından Erdek'e gelen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek bilgi aldı. Ardından da sürücü Atilla K.'nİn evine ziyarete giden Başaran geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Balıkesir Erdek’te AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında açıklama yapan Ekrem Başaran yaşanan olayı kınayarak "Maalesef bugün Erdek'te, istemediğimiz çok menfur bir saldırı gerçekleşti. Kadın kolları propaganda aracımız ve şoförü saldırıya uğradı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) olduğu söylenen gençler ve yanlarındaki kişiler tarafından aracımızın şoförü darbedildi, üzerine kapanan ablası tekmelendi. Fikrimizi hür irademizle açıklama imkanımız Erdek'te ortadan kaldırılmaya çalışıldı" dedi.