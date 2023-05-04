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Balıkesir Erdek'te AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerinin propaganda çalışmaları sırasında partinin seçim aracının yanına gelen bir grup, araca ve sürücüsüne saldırdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:47Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:47