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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Pazartesi üniversiteler açılacak mı? 16 Kasım'da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK son dakika: Pazartesi üniversiteler açılacak mı? 16 Kasım'da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? Son dakika... Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında online eğitime geçen üniversiteler ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda yapılan son açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, pazartesi üniversiteler açılacak mı? 16 Kasım'da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte, konu hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 14.11.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 21:18
Üniversiteler açılacak mı? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip eden öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihini araştırıyor. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime başlamayı hedeflediklerini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlangıç tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, pazartesi üniversiteler açılacak mı? 16 Kasım'da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerde yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. BAKAN KOCA'DAN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada,
"Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi. 16 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Başkan Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda bazı sorular gündeme geldi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda ahabe.com.tr'de yer alacak.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİR DÜNYA SIRALAMASINA DAHA ADINI YAZDIRDI
2010 yılından bu yana dünya çapındaki yükseköğretim kurumlarının performanslarını değerlendiren Round University Ranking (RUR) sıralama kuruluşu, Clarivate Analytics ile ortaklaşa olarak Alan Bazında Dünya Üniversite Sıralamasını yayınlamaya devam ediyor.