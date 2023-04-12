Başkan Erdoğan koltuğa geçti! Ankara'nın metro hattının kilit ağı AKM-Gar-Kızılay Metro hattında ilk sürüş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve Ankara metro ağının en kilit güzergahını oluşturacak olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış sonrası metronun vatman koltuğuna geçen Başkan Erdoğan, ilk sürüşü gerçekleştirdi. Üç istasyondan oluşan hat ile vatandaşlar Keçiören'den Kızılay'a kadar aktarmasız seyahat edebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İşte detaylar...