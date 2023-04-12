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Haberler Galeri Başkan Erdoğan koltuğa geçti! Ankara'nın metro hattının kilit ağı AKM-Gar-Kızılay Metro hattında ilk sürüş

Başkan Erdoğan koltuğa geçti! Ankara'nın metro hattının kilit ağı AKM-Gar-Kızılay Metro hattında ilk sürüş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve Ankara metro ağının en kilit güzergahını oluşturacak olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış sonrası metronun vatman koltuğuna geçen Başkan Erdoğan, ilk sürüşü gerçekleştirdi. Üç istasyondan oluşan hat ile vatandaşlar Keçiören'den Kızılay'a kadar aktarmasız seyahat edebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 17:19
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Başkan Erdoğan koltuğa geçti! Ankara’nın metro hattının kilit ağı AKM-Gar-Kızılay Metro hattında ilk sürüş

Ulaştırma ve Altyağı Bakanlığının yaptığı Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün hizmete alındı.

Söz konusu projenin açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan koltuğa geçti! Ankara’nın metro hattının kilit ağı AKM-Gar-Kızılay Metro hattında ilk sürüş

BAŞKAN ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNDA
Açılışı gerçekleştiren Başkan Erdoğan daha sonra vatman koltuğuna geçerek test sürüşünü gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan koltuğa geçti! Ankara’nın metro hattının kilit ağı AKM-Gar-Kızılay Metro hattında ilk sürüş

Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

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Başkan Erdoğan koltuğa geçti! Ankara’nın metro hattının kilit ağı AKM-Gar-Kızılay Metro hattında ilk sürüş

Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

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Başkan Erdoğan koltuğa geçti! Ankara’nın metro hattının kilit ağı AKM-Gar-Kızılay Metro hattında ilk sürüş

İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.