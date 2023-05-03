Son seçim anketi 2023 | Hangi parti ne kadar oy alır? Kararsızlar listeyi değiştirdi! Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...

Son seçim anketinin çıkmasıyla birlikte seçimi son 1,5 hafta kala oy oranları netleşmeye başladı. Özellikle kararsız seçmenin yön bulmasıyla birlikte Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce vatandaşlar arama motorlarında "14 Mayıs 2023 Pazar hangi parti ne kadar oy alır?" sorusunu araştırıyor. Peki bu pazar seçim olsa kim kazanır? İşte Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...