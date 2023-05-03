03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son seçim anketi 2023 | Hangi parti ne kadar oy alır? Kararsızlar listeyi değiştirdi! Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...

Son seçim anketi 2023 | Hangi parti ne kadar oy alır? Kararsızlar listeyi değiştirdi! Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...

Son seçim anketinin çıkmasıyla birlikte seçimi son 1,5 hafta kala oy oranları netleşmeye başladı. Özellikle kararsız seçmenin yön bulmasıyla birlikte Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce vatandaşlar arama motorlarında "14 Mayıs 2023 Pazar hangi parti ne kadar oy alır?" sorusunu araştırıyor. Peki bu pazar seçim olsa kim kazanır? İşte Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 12:34
  • 1
  • 14
Son seçim anketi 2023 | 14 Mayıs Pazar hangi parti ne kadar oy alır? Son 1,5 haftada kararsızlar listeyi değiştirdi! Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...

Seçim anket sonuçları gündemdeki yerini aldı. Sıklıkla araştırılan konuların başında yer alan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim anketi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla, "Cumhurbaşkanı Erdoğan oy oranı" ile "Kılıçdaroğlu oy oranı" araştırılıyor. Peki Cumhur İttifakı ne kadar oy alır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Son seçim anketi 2023 | 14 Mayıs Pazar hangi parti ne kadar oy alır? Son 1,5 haftada kararsızlar listeyi değiştirdi! Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ KİM KAZANIR?

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi.

  • 3
  • 14
Son seçim anketi 2023 | 14 Mayıs Pazar hangi parti ne kadar oy alır? Son 1,5 haftada kararsızlar listeyi değiştirdi! Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...

Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

  • 4
  • 14
Son seçim anketi 2023 | 14 Mayıs Pazar hangi parti ne kadar oy alır? Son 1,5 haftada kararsızlar listeyi değiştirdi! Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

  • 5
  • 14
Son seçim anketi 2023 | 14 Mayıs Pazar hangi parti ne kadar oy alır? Son 1,5 haftada kararsızlar listeyi değiştirdi! Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları...

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.