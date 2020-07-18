18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala herkes bayramda 'sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 08:39
  • 1
  • 22
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu. Son 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu. Bakan Koca en düşük vefat sayısı olan 13 Haziran'ı örnek göstererek uyarıda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi.

  • 3
  • 22
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti.

  • 4
  • 22
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...

Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Oktay, kesinlikle düşünülmediğini söyledi.

  • 5
  • 22
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...

Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini belirtti.