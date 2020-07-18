Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu. Son 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu. Bakan Koca en düşük vefat sayısı olan 13 Haziran'ı örnek göstererek uyarıda bulundu.