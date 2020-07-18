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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala herkes bayramda 'sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 18.07.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 08:39
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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...
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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevabı...