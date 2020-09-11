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Okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar...

Okulların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullar, 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin başlayacağı 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. MEB tarafından okulların aşamalı ve seyreltilmiş şekilde açılacağı bildirilmişti. Peki, okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar eğitime 12 Ekim'de mi başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 09:39
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Okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar...

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler yaklaşık 6 aylık bir sürenin ardından yeniden okullarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken, 21 Eylül'de hangi sınıfların eğitime başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Okullarda koronavirüs tedbirleri kapsamında hummalı hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Peki, Okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar eğitime ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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Okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci ve velilerinin yakından takip ettiği yeni eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.

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Okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar...

HANGİ SINIFLAR BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar...

TÜM SINIFLAR 12 EKİM'DE Mİ BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar...

OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRLANIYOR

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgi 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya gelerek sahadaki son durumu değerlendirdi. Okullardaki hijyen tedbirleriyle ilgili çalışmaların da değerlendirildiği video konferansta Bakan Selçuk, dezenfeksiyon ve günlük temizlik için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini noktasında, meslek liselerinin üretim altyapısının yeterli düzeyde olduğuna dikkat çekerek okul yönetimleriyle bu alandaki koordinasyonun güçlendirilmesi talimatını verdi.