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Okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar...
Okulların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullar, 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin başlayacağı 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. MEB tarafından okulların aşamalı ve seyreltilmiş şekilde açılacağı bildirilmişti. Peki, okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2020-2021 yüz yüze eğitim için okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar eğitime 12 Ekim'de mi başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 09:22Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 09:39