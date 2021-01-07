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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 11 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarıyıl tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2020-2021 tatil takvimi 11 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarıyıl tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2020-2021 tatil takvimi Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci sömestr olarak da adlandırılan yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile yarıyıl tatilinin birleştirildiğini duyurarak tarih vermişti. Şimdi ise gözler tatilin başlayacağı takvimine çevrildi. Bugün açıklanan hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim kararının ardından tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Peki, 11 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarıyıl tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 07.01.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 13:31
11 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişikin takvim açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen eğitimde ikinci dönemin nasıl gerçekleştirileceği, salgının seyrine göre belli olacak. Şimdi ise gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Salgın nedeniyle yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil birleştirildi. Peki, 11 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarıyıl tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte MEB 2020-2021 tatil takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 11 OCAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, 11 Ocak'ta okullar tatil olmayacak. Eğitim öğretim MEB tarafından belirlenen şekilde devam edecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yarıyıl tatili ile ikinci dönem gerçekleştirilecek ara tatil birleştirildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
KARNELER NASIL VERİLECEK? "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti. YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Ziya Selçuk,
"15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti. Önümüzdeki günlerde salgının durumuna göre yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar alınacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.