11 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarıyıl tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2020-2021 tatil takvimi

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci sömestr olarak da adlandırılan yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile yarıyıl tatilinin birleştirildiğini duyurarak tarih vermişti. Şimdi ise gözler tatilin başlayacağı takvimine çevrildi. Bugün açıklanan hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim kararının ardından tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Peki, 11 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarıyıl tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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