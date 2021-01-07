Binlerce personel alınacak! 2021 Ocak ayı memur alımı ilanları yayımlandı! Hangi kurumlar alım yapıyor? Şartlar...

Son dakika haberi... Memur olabilmek için güncel ilanları yakından takip eden vatandaşlara müjdeli haber geldi. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarına binlerce personel alımı yapılıyor. İŞKUR ve VGM tarafından açılan memur kadrosu için başvurular bugün sona erecek. Bunların haricinde memur alımı başvuruları belirlenen tarihleri kadar devam edecek. İşte memur alımı yapan kurumlar ve şartlar...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 13:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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