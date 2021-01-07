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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Binlerce personel alınacak! 2021 Ocak ayı memur alımı ilanları yayımlandı! Hangi kurumlar alım yapıyor? Şartlar... Binlerce personel alınacak! 2021 Ocak ayı memur alımı ilanları yayımlandı! Hangi kurumlar alım yapıyor? Şartlar... Son dakika haberi... Memur olabilmek için güncel ilanları yakından takip eden vatandaşlara müjdeli haber geldi. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarına binlerce personel alımı yapılıyor. İŞKUR ve VGM tarafından açılan memur kadrosu için başvurular bugün sona erecek. Bunların haricinde memur alımı başvuruları belirlenen tarihleri kadar devam edecek. İşte memur alımı yapan kurumlar ve şartlar... Giriş Tarihi: 07.01.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 13:52
Memur alımı için başvurular devam ediyor. İŞKUR ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen memur kadrosuna alımlar bugün sona eriyor. 2 kurumun yanı sıra bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kurumlar da dahil olmak üzere binlerce memur alımı yapılıyor. Memur alımlarına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabiliirsiniz. Peki, 2021 Ocak ayı memur alımı hangi kadrolara yapılacak? Başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ KURUMLARA MEMUR ALINACAK?
Hürriyet'te yer alan habere göre, alım yapılacak kurumlar, personel alım ilanları, şartlar ve son tarihler şu şekilde:
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, uzman yardımcısı alacak. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 90 hizmetli alınacak. Başvurular 25/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri arasında yapılacak. Adayların bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekiyor.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 yurt yönetim personeli istihdam edecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacak.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 personel alacak. Başvurular 12 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Adayların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "www.enerji.gov.tr" internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve sınava girmeleri gerekiyor.