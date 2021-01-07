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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB duyurdu! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? 2021 ikinci dönem okullar açılacak mı? MEB duyurdu! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? 2021 ikinci dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. MEB tarafından bugün hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitime başlanacağı açıklamasının yapılmasının ardından, gözler ilkokul, ortaokul ve lise kararlarına çevrildi. Milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? 2021 ikinci dönem okullar açılacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 07.01.2021 12:51
Son dakika... Yüz yüze eğitim başlayacak mı? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda öğrenciler eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, yüz yüze eğitime geçiş tarihi oldu. Peki, yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? 2021 ikinci dönem okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçiş tarihi henüz belli olmadı. Salgının seyrine göre yüz yüze eğitim konusunda yeni kararlar alınacak. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
İKİNCİ DÖNEM HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Bakan Ziya Selçuk,
"15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti. KARNELER NASIL VERİLECEK? "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti. YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2021 ARA TATİL...
MEB tarafından yapılan açıklamada, bu sene yarıyıl tatili ile ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatilin birleştirildiği duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.