Son dakika... Yüz yüze eğitim başlayacak mı? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda öğrenciler eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, yüz yüze eğitime geçiş tarihi oldu. Peki, yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? 2021 ikinci dönem okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...