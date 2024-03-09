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Haberler Galeri 11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı alımı başladı!

11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı alımı başladı!

İş arayanlar için güzel bir fırsat sunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektörüne yönelik personel alımlarını duyurdu. Özel hastaneler ve çeşitli sağlık kurumları için KPSS gerektirmeyen personel alımı, 18 yaş ve üzeri adaylar arasından gerçekleştirilecek. İŞKUR, bu alımların sadece online platform üzerinden yapılacağını belirtiyor. İşte, hastane personel alımları ile ilgili tüm detaylar ve başvuru koşulları.

Giriş Tarihi: 09.03.2024 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 17:18
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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı alımı başladı!

İŞKUR, özel hastaneler başta olmak üzere sağlık sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışacak personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, çeşitli sağlık kurumlarına yönelik olup, başvurular online olarak kabul edilecek. Alınacak personel pozisyonları arasında;

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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı alımı başladı!
  • Hasta Bakıcısı
  • Hasta Danışmanı
  • Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
  • Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
  • Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi
  • Hastane Hizmetlisi
  • Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı gibi görevler bulunmaktadır.
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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı alımı başladı!

Başvuru için Genel Şartlar

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, adayların aşağıdaki genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor

  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması,
  • En az 18 yaşını tamamlamış, 55 yaşını aşmamış olmak,
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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı alımı başladı!
  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Çalışmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması,
  • Başvuru tarihi itibarıyla alımların yapılacağı il ya da ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Adayların, başvuru koşullarını karşılamaları durumunda, İŞKUR üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, ilanlara göre mezuniyet ve yaş şartları farklılık gösterebilir.

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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı alımı başladı!

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un online platformu üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Adaylar, İŞKUR üzerinden ilan edilen hastane personel alımlarını yakından takip ederek, ilgili pozisyonlara başvuruda bulunabilirler.