11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı alımı başladı!

İş arayanlar için güzel bir fırsat sunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektörüne yönelik personel alımlarını duyurdu. Özel hastaneler ve çeşitli sağlık kurumları için KPSS gerektirmeyen personel alımı, 18 yaş ve üzeri adaylar arasından gerçekleştirilecek. İŞKUR, bu alımların sadece online platform üzerinden yapılacağını belirtiyor. İşte, hastane personel alımları ile ilgili tüm detaylar ve başvuru koşulları.