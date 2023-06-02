TOKİ Sosyal Konutları hak sahiplerine teslim edildi: Ailelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "100 bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşa edilen 396 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Evlerinin anahtarlarına kavuşan aileler büyük bir mutluluk yaşarken, Başkan Erdoğan'a şükranlarını sundular. Hak sahiplerinden Yazıcı, "Reis'e çok teşekkür ederim. Şu an kalbim öyle çarpıyor ki nefes alırken zorlanıyorum. Annemizin, babamızın bize sağlayamadığı imkanı bize sağladı." ifadelerini kullandı.