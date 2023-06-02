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TOKİ Sosyal Konutları hak sahiplerine teslim edildi: Ailelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "100 bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşa edilen 396 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Evlerinin anahtarlarına kavuşan aileler büyük bir mutluluk yaşarken, Başkan Erdoğan'a şükranlarını sundular. Hak sahiplerinden Yazıcı, "Reis'e çok teşekkür ederim. Şu an kalbim öyle çarpıyor ki nefes alırken zorlanıyorum. Annemizin, babamızın bize sağlayamadığı imkanı bize sağladı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.06.2023 19:20 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 19:21
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TOKİ Sosyal Konutları hak sahiplerine teslim edildi: Ailelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür!

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 2+1 tipinde brüt 83 metrekare genişliğinde yapılan 396 konut ile 14 iş yeri ve sosyal donatıların yapımı tamamlandı.

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TOKİ Sosyal Konutları hak sahiplerine teslim edildi: Ailelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür!

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Onur Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı, yeşille dost, yöresel mimarisiyle şehrin dokusuna uygun, az katlı şekilde tasarlanan konutları, 24 Mayıs itibarıyla teslim etmeye başladıklarını belirterek, bugüne kadar 200 hak sahibinin konutunu teslim aldığını, teslimatların 16 Haziran'a kadar süreceğini ifade etti.

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TOKİ Sosyal Konutları hak sahiplerine teslim edildi: Ailelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür!

KONUTUNA KAVUŞANLAR MUTLU

Konutunu teslim alan 3 çocuk sahibi Selami ve Tuğba Yazıcı çifti kendilerine konut edinme imkanı sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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TOKİ Sosyal Konutları hak sahiplerine teslim edildi: Ailelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür!

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!

Tuğba Yazıcı, şöyle konuştu:

Ben Reis'e çok teşekkür ederim. Şu an kalbim öyle çarpıyor ki nefes alırken zorlanıyorum. Annemizin, babamızın bize sağlayamadığı imkanı bize sağladı.

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TOKİ Sosyal Konutları hak sahiplerine teslim edildi: Ailelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür!

Allah razı olsun. Rabbim önündeki bütün zaferleri nasip etsin ona, yanındaki dava arkadaşlarına şu an canımı ver deseler verirdim çünkü çocuklarım çok mutlu. Allah bin kere razı olsun.