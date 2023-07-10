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Haberler Galeri Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...

Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...

"Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu 2023?" sorusu günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Haziran ayında sigaraya gelen zammın ardından 10 Temmuz tarihinde 5 TL daha zam yapıldı. Özellikle sigara tiryakileri hangi sigaranın ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 08:31
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Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...

"Sigaraya zam mı geldi son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023 Sigara zammı son dakika haberleri ile özellikle tütün ürünü kullanan kişiler yeni fiyat listesini araştırıyor. Sigaraya en son Haziran ayın zam gelmişti. 10 Temmuz 2023 tarihinde yeni bir zam daha uygulandı. İşte, zamlı sigara fiyatları 2023!

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Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...

SİGARAYA ZAMMI NE GELDİ, NE KADAR OLDU?

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda 5 TL zam uygulandı. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...

Son zammın ardından o grupta en ucuz sigara 41 TL, en pahalı sigara da 46 TL oldu. Söz konusu zammın 10 Temmuz 2023 tarihinden sonra geçerli olacağı iddia ediliyor.

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Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...

2023 EN UCUZ, EN PAHALI SİGAR ANE KADAR?

Son zammın ardından fiyatlar 36,50 TL ile 48 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatının 36,50 TL; en pahalı sigara fiyatının ise 48 TL olması bekleniyor.

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Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.