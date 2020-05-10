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Haberler Galeri 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 1,5 aydır evde karantinada olan 65 yaş üstü için izin çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 10 Mayıs'ta dışarı çıkabileceği öğrenildi. En çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma izninin nasıl olacağı. Peki, 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 10:01
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65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak? Yaklaşık iki ay sonra ilk kez sokağa çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, sokağa çıkma izni ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu grupta olanların maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymaları gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile birlikte sokağa çıkma izni ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? İşte cevaplar...

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65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

SOKAĞA ÇIKACAK 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA 'SPOR' ÖNERİLERİ

Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla bir süredir evlerinden çıkamadığını anımsattı.

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65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

Bu yaş grubundakilere bu pazar 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildiğini hatırlatan Işık, böylesi bir müjdenin toplum tarafından beklendiğini söyledi.

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65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

Bu kararın 65 yaş üstü vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacağını dile getiren Işık, "Verilen 4 saatlik izin gününde aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasının olması bulaş riski yaratmayacaktır. Dışarı çıkarken kişisel önlemlerini almaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri çok önemli." diye konuştu.