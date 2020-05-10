65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 1,5 aydır evde karantinada olan 65 yaş üstü için izin çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 10 Mayıs'ta dışarı çıkabileceği öğrenildi. En çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma izninin nasıl olacağı. Peki, 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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