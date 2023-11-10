Ara tatil gün gün takvimi 2023 | 1. ara tatil ne zaman bitiyor, hangi gün son? 13 Kasım okullar var mı, yok mu? Öğrencilere kritik 9 günlük tatil detayları...

Milyonlarca öğrenci ve veli, "ara tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını öğrenmek için arama motorlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Merakla beklenen haber, sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geldi ve büyük bir heyecan yarattı. Ara tatilin başlama tarihi ve süresine dair detaylar, öğrencilerin ve ailelerin planlarını şekillendirmeleri açısından büyük önem taşıyor. İşte gün gün detaylı takvim...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.11.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 08:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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