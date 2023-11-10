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Haberler Galeri Ara tatil gün gün takvimi 2023 | 1. ara tatil ne zaman bitiyor, hangi gün son? 13 Kasım okullar var mı, yok mu? Öğrencilere kritik 9 günlük tatil detayları...

Ara tatil gün gün takvimi 2023 | 1. ara tatil ne zaman bitiyor, hangi gün son? 13 Kasım okullar var mı, yok mu? Öğrencilere kritik 9 günlük tatil detayları...

Milyonlarca öğrenci ve veli, "ara tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını öğrenmek için arama motorlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Merakla beklenen haber, sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geldi ve büyük bir heyecan yarattı. Ara tatilin başlama tarihi ve süresine dair detaylar, öğrencilerin ve ailelerin planlarını şekillendirmeleri açısından büyük önem taşıyor. İşte gün gün detaylı takvim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 08:17
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Ara tatil gün gün takvimi 2023 | 1. ara tatil ne zaman bitiyor, hangi gün son? 13 Kasım okullar var mı, yok mu? Öğrencilere kritik 9 günlük tatil detayları...

Kasım ayındaki ara tatil için geri sayım başladı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim, öğrenciler ve aileler arasındaki merakı giderecek detayları içeriyor. Kasım ara tatili, öğrencilerin dinlenme ve enerji toplama fırsatı bulacakları bir dönem olarak öne çıkıyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ara tatil gün gün takvimi 2023 | 1. ara tatil ne zaman bitiyor, hangi gün son? 13 Kasım okullar var mı, yok mu? Öğrencilere kritik 9 günlük tatil detayları...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.

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Ara tatil gün gün takvimi 2023 | 1. ara tatil ne zaman bitiyor, hangi gün son? 13 Kasım okullar var mı, yok mu? Öğrencilere kritik 9 günlük tatil detayları...

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

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Ara tatil gün gün takvimi 2023 | 1. ara tatil ne zaman bitiyor, hangi gün son? 13 Kasım okullar var mı, yok mu? Öğrencilere kritik 9 günlük tatil detayları...

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

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Ara tatil gün gün takvimi 2023 | 1. ara tatil ne zaman bitiyor, hangi gün son? 13 Kasım okullar var mı, yok mu? Öğrencilere kritik 9 günlük tatil detayları...

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.