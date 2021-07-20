Son dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 63 milyon 734 bin 985'e yükseldi.

İstanbul'da 11 milyon 695 bin 896, Ankara'da 5 milyon 182 bin 400, İzmir'de ise 4 milyon 290 bin 665 doz aşı yapıldı.