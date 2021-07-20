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Haberler Galeri Son dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Son dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Son dakika... Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? Temmuz ayı içerisinde 4.418'e kadar düşen vaka sayısı, son günlerde 7 binin üzerinde seyrediyor. Aşılama sürecinin hız kazanmasıyla birlikte üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçilmiş ve kısıtlamalar tamamen kaldırılmıştı. Vaka sayısındaki yukarı yönlü hareketlilik sonrası kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2021 16:55
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Son dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Son dakika... Bayramdan sonra yasaklar yeniden başlayacak mı? Türkiye'de dünkü tabloya göre vaka sayısı 7.667 olarak açıklandı. Son üç gündür vakaların 7 binin üzerinde seyretmesi ile birlikte kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, byramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte haberin detayları...

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Son dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

BAYRAMDAN SONRA KISITLAMALAR YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ağustos ayında gerçekleştirilecek Kabine tToplantısı'nda salgınla ilgili son gelişmeler görüşülecek. Kısıtlamalar hakkında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı konusunda açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 19 bin 124, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 63 bin 580 oldu.

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Son dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 63 milyon 734 bin 985'e yükseldi.

İstanbul'da 11 milyon 695 bin 896, Ankara'da 5 milyon 182 bin 400, İzmir'de ise 4 milyon 290 bin 665 doz aşı yapıldı.

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Son dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 152 oldu.