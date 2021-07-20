HaberlerGaleriSon dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son dakika: Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son dakika... Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? Temmuz ayı içerisinde 4.418'e kadar düşen vaka sayısı, son günlerde 7 binin üzerinde seyrediyor. Aşılama sürecinin hız kazanmasıyla birlikte üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçilmiş ve kısıtlamalar tamamen kaldırılmıştı. Vaka sayısındaki yukarı yönlü hareketlilik sonrası kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte cevaplar...