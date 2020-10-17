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Haberler Galeri MEB son dakika: 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi?

MEB son dakika: 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi?

19 Ekim Pazartesi günü ortaokul ve liseler açılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. 1. 2. 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. ve lise 12. sınıflar 12 Ekim'de sıralarda yerlerini aldı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konular arasında diğer sınıflar yer aldı. Peki, 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 13:32
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MEB son dakika: 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi?

Son dakika... Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde tüm sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, kademeli olarak bazı sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Şu anda ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11. sınıflar online eğitime devam ediyor. En çok merak edilen konular arasında bu sınıfların yüz yüze eğitime geçiş tarihi yer aldı. Peki, 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi?

19 EKİM'DE ORTAOKUL VE LİSELER AÇILACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Bu açıklamaların ardından ortaokul 5, 6, 7. ve lise 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı merak edilmeye başlandı. Ancak MEB tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB son dakika: 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi?

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?

Anaokulları ve anasınıflarının haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada toplam 30 saat yüz yüze eğitim alacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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MEB son dakika: 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi?

"1, 2, 3 ve 4. sınıflarda okuyan ilkokul öğrencilerimiz ise haftada 2 gün, günde 6 saat olmak üzere haftada toplam 12 saat yüz yüze eğitim alacakladır. Yüz yüze eğitime başlayacak 87 okulumuzdaki 3 bin 775 özel eğitim öğrencilerine; okul öncesi özel eğitim okullarında 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada 30 saat, bağımsız özel eğitim okullarındaki tüm kademe ve sınıflarda eğitim gören öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 olmak üzere haftada 12 saat, diğer okul türlerindeki özel eğitim sınıflarında 1,2,3,4 ve 8. sınıflardaki öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 saat olmak üzere haftada toplam12 saat, okul yönetiminin yapacağı planlamaya göre yüz yüze eğitim verilecektir.

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MEB son dakika: 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi?

Yüz yüze eğitimde dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacaktır. Çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır. Yüz yüze işlenemeyen dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Okul kantinleri kapalı olacaktır."