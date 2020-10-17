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MEB son dakika: 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi?
19 Ekim Pazartesi günü ortaokul ve liseler açılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. 1. 2. 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. ve lise 12. sınıflar 12 Ekim'de sıralarda yerlerini aldı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konular arasında diğer sınıflar yer aldı. Peki, 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:21Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 13:32