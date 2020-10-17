Son dakika... Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde tüm sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, kademeli olarak bazı sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Şu anda ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11. sınıflar online eğitime devam ediyor. En çok merak edilen konular arasında bu sınıfların yüz yüze eğitime geçiş tarihi yer aldı. Peki, 19 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacak mı? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar okula gidecek mi? İşte son gelişmeler...