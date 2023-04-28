1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi olacak? Marmaray, İETT, metro, tramvay...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala, toplu ulaşımın ücretsiz olup, olmayacağı merak konusu oluyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlara hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatil yapma fırsatı çıktı.Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma, köprü ve yol ücretleri ücretsiz olmuştu. Bu noktada toplu ulaşımı kullanancak olanlar, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? sorusunu gündeme getirdi. İşte konuya dair merak edilenler...