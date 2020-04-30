Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika... Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlerin terhis süreleri uzatılmış, bir sonraki dönemlerde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihleri ikinci duyuruya kadar ertelenmişti. Terhis olmayı bekleyen vatandaşlar ve aileleri terhislerin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 14:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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