30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika... Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlerin terhis süreleri uzatılmış, bir sonraki dönemlerde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihleri ikinci duyuruya kadar ertelenmişti. Terhis olmayı bekleyen vatandaşlar ve aileleri terhislerin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 14:54
  • 1
  • 15
Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbinde silahaltına alınan askerler ne zaman terhis olacak? Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk görülen koronavirüs salgını sonrası önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süresi uzatıldı. Mayıs celbi sevk işlemleri ise ertelendi. Peki, Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 15
Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

KASIM CELBİ NE ZAMAN TERHİS OLACAK?

1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erleri askerlik süresi Cumhurbaşkanının 16 Nisan 2020 tarihli kararı ile bir ay uzatılmıştı. Terhis tarihi henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 15
Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2000/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Askerlik yerleri henüz belli olmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 4
  • 15
Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2020 MAYIS CELP DUYURUSU

Celp tarihi ertelenmeden önce yayımlanan duyuru şu şekilde:

  • 5
  • 15
Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.