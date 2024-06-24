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Filistin EURO 2024'te de unutulmadı! "Karpuz" desenli şapka ile destek

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail katliamı durmak bilmezken, Almanya'da devam eden EURO 2024'te de işgal altındaki Filistin toprakları unutulmadı. Turnuvada oynanan bazı maçlar öncesi futbolseverlere Filistin bayağının renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapka dağıtıldı. On binlerce kişi bu şapkaları giyerek Filistin'e destek oldu.

Giriş: 24.06.2024 12:22
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Filistin EURO 2024’te de unutulmadı! Karpuz desenli şapka ile destek

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken devam eden Almanya'da devam eden EURO 2024'te işgal altındaki Filistin toprakları unutulmuyor.

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Filistin EURO 2024’te de unutulmadı! Karpuz desenli şapka ile destek

EURO 2024'TE FİLİSTİN UNUTULMADI
Almanya'nın evsahipliğinde devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), 20 Haziran'da Gelsenkirchen'deki İspanya-İtalya, 22 Haziran'da Dortmund'daki Türkiye-Portekiz ve dün oynanan Stuttgart'taki İskoçya-Macaristan karşılaşmaları öncesinde futbolseverlere Filistin bayrağının kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapkalar dağıtıldı.

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Filistin EURO 2024’te de unutulmadı! Karpuz desenli şapka ile destek

20 Haziran'da milli takımlarını desteklemek için Gelsenkirchen Stadyumu'na gelen İtalyan ve İspanyol taraftarlara karpuz desenli şapka dağıtıldı.

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Filistin EURO 2024’te de unutulmadı! Karpuz desenli şapka ile destek

BU SOYKIRIMA GÖZ KAPAMAK OLMUYOR
Etkinliğin sponsorlarından Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan zulüm konusunda burada sesimizi duyurmak istedik. Müslüman kardeşlerimiz duyarlı olup bir şeyler yapmak zorunda. Bu soykırıma göz kapamak olmuyor. Bu soykırımı yapan insanlar zamanında kendileri soykırım gördü. Şimdi kendileri bu soykırımı yapıyor." diye konuştu.

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Filistin EURO 2024’te de unutulmadı! Karpuz desenli şapka ile destek

Şapkaların bir kısmı dağıtıldıktan sonra geri kalanının dağıtımını polisin engellediğini belirten Şimşek, "Yaklaşık 50 bin şapka üretildi. Bu şapkaları burada dağıtmak istedik ancak bu dağıtıma burada izin verilmedi. Burada bunun yeri olmadığını ve burada bunları dağıtamayacağımızı söylediler." dedi.