24 Haziran 2024, Pazartesi
Filistin EURO 2024'te de unutulmadı! "Karpuz" desenli şapka ile destek
Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail katliamı durmak bilmezken, Almanya'da devam eden EURO 2024'te de işgal altındaki Filistin toprakları unutulmadı. Turnuvada oynanan bazı maçlar öncesi futbolseverlere Filistin bayağının renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapka dağıtıldı. On binlerce kişi bu şapkaları giyerek Filistin'e destek oldu.
Giriş: 24.06.2024 12:22
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