Filistin EURO 2024'te de unutulmadı! "Karpuz" desenli şapka ile destek

BU SOYKIRIMA GÖZ KAPAMAK OLMUYOR

Etkinliğin sponsorlarından Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan zulüm konusunda burada sesimizi duyurmak istedik. Müslüman kardeşlerimiz duyarlı olup bir şeyler yapmak zorunda. Bu soykırıma göz kapamak olmuyor. Bu soykırımı yapan insanlar zamanında kendileri soykırım gördü. Şimdi kendileri bu soykırımı yapıyor." diye konuştu.