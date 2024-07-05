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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

Avrupa futbolunun zirve mücadelesi EURO 2024'te yarı final yolculuğu devam ediyor. 14 Haziran'da başlayan ve 14 Temmuz'da oynanacak final maçıyla son bulacak olan turnuvada, heyecan doruk noktasına ulaştı. Peki Portekiz Fransa bugün saat kaçta oynanacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 21:28
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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

Avrupa futbolunun zirve turnuvası EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürerken, çeyrek finalde nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Portekiz ile Fransa, Volkspark Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak ve yarı finale yükselmek için kıyasıya bir mücadele verecek. Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma öncesi futbolseverler, maçın yayın saatini merak ediyor.

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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

Portekiz - Fransa Maçı Saat Kaçta?

Çeyrek final aşamasının en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Portekiz - Fransa maçı, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak olan mücadele, 5 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

TRT 1 TABİİ ile Canlı İzleme Keyfi

Bu nefes kesen maçı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları için TRT 1 TABİİ, canlı yayın imkanı sunuyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler, TRT 1'in resmi web sitesi veya TABİİ uygulaması aracılığıyla karşılaşmaya erişebilecekler.

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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

TRT 1 Güncel Frekans Bilgileri:

Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V Dikey
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4

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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

EURO 2024 Formatını Hatırlayalım

EURO 2024, 4'erli 6 grupta toplam 24 takımın mücadelesine sahne oluyor. Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı. Son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüyle devam eden turnuvada, çeyrek final karşılaşmaları 5 Temmuz'da başladı. 9 Temmuz'da yarı final, 14 Temmuz'da ise Berlin Olimpiyat Stadı'nda şampiyonu belirleyecek final maçı oynanacak.