İspanya-Almanya maç ÖZETİ | İspanya Almanya mücadelesinin kazananı kim oldu? İşte maç skoru...

Yarıda Gol Sesi Çıkmadı

Stuttgart Arena'da oynanan ve futbolseverleri ekran başına kilitleyen karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. İspanya, Pedri ile tehlikeli ataklar geliştirmeye çalışsa da Almanya savunmasını geçmekte zorlandı. Almanya ise Kai Havertz ile gol aradı ancak başarılı olamadı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0'lık eşitlikle gitti.