İspanya-Almanya maç ÖZETİ | İspanya Almanya mücadelesinin kazananı kim oldu? İşte maç skoru...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nefesleri kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor! Turnuvaya damga vuran bir performans sergileyen İspanya ile ev sahibi avantajını arkasına alan Almanya, çeyrek finalde kozlarını paylaştı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev randevu sona erdi. Peki, İspanya-Almanya maçı kaç kaç bitti? İşte merak edilen tüm detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024
21:40
Güncelleme: 05.07.2024
21:46
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan çeyrek finallerle doruğa ulaşıyor! Turnuvada fırtına gibi esen ve grubunu hatasız geçen İspanya ile ev sahibi Almanya, karşı karşıya geldi. Geçmişin ağır skorlarını unutup finale giden yolda emin adımlarla ilerlemek isteyen iki takım arasındaki nefes kesen mücadelenin kazananı belli oldu.
İspanya - Almanya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Stuttgart Arena'da oynanacak ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatması beklenen İspanya - Almanya çeyrek final maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi.
EURO 2024 Yarı Finalde!
EURO 2024'te nefes kesen çeyrek final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda atılan karşılıklı goller sonunda kazanan uzatma dakikalarında belli oldu.İlk
Yarıda Gol Sesi Çıkmadı
Stuttgart Arena'da oynanan ve futbolseverleri ekran başına kilitleyen karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. İspanya, Pedri ile tehlikeli ataklar geliştirmeye çalışsa da Almanya savunmasını geçmekte zorlandı. Almanya ise Kai Havertz ile gol aradı ancak başarılı olamadı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İkinci Yarıda Goller ve Heyecan Damga Vurdu
İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya, 52. dakikada Dani Olmo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını arttıran Almanya, 89. dakikada Florian Wirtz'in golüyle skoru eşitledi ve maçı uzatmalara taşıdı.