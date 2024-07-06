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Portekiz Fransa Maç Özeti | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kaç kaç bitti?

Avrupa futbolunun zirve mücadelesi EURO 2024'te yarı final yolculuğu devam ediyor. 14 Haziran'da başlayan ve 14 Temmuz'da oynanacak final maçıyla son bulacak olan turnuvada, heyecan doruk noktasına ulaştı. Peki Portekiz Fransa maçı kaç kaç bitti?

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 11:25 Güncelleme: 06.07.2024 11:26
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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

Avrupa futbolunun zirve turnuvası EURO 2024'ün heyecan dolu çeyrek final mücadeleleri devam ediyor. Portekiz ile Fransa, Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve yarı finale çıkmak için çekişmeli bir mücadele sergiledi.Peki Portekiz Fransa maçı kaç kaç bitti?

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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

Volkspark Stadı'nda oynanan heyecan dolu çeyrek final maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten maç, penaltı atışlarıyla sonuçlandı. Fransa, penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi ve rakibi İspanya oldu.

Cristiano Ronaldo'nun EURO 2024 macerası ise buruk bir veda ile sona erdi. 39 yaşındaki yıldız, kariyerinde ilk kez bir büyük turnuvayı gol atamadan tamamladı.

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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

Penaltılar Fransa'yı Yarı Finale Taşıdı

Normal süresi ve uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayan maç, heyecan dolu penaltı atışlarına taşındı. Fransa, Dembele, Fofana, Kounde, Barcelona ve Hernandez'in golleriyle 5-3'lük üstünlüğü elde etti. Portekiz'de ise Ronaldo, Bernardo Silva ve Mendes penaltılarını gole çevirmeyi başardı. Ancak Joao Felix direğe takılan isim oldu.

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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

İlk Yarıda Gol Sevinci Yaşanamadı

Maçın ilk yarısında iki takım da golü bulamadı. Fransa, Mbappe ve Dembele önderliğinde etkili ataklar geliştirse de Portekiz savunması dirençli bir duruş sergiledi. Portekiz ise Ronaldo'nun liderliğinde tehlikeli ataklar geliştirmeye çalıştı ancak Fransa defansı bu atakları engellemeyi başardı.

İkinci yarıda da iki takım gol arayışını sürdürdü. Fransa, 66. dakikada Kolo Muani ile büyük bir gol fırsatı yakaladı ancak Ruben Dias'ın müdahalesiyle golü engelleyen taraf oldu. Portekiz ise 102. dakikada Leao ile net bir gol pozisyonu yakaladı ancak golü bulamadı.

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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı

Uzatma Dakikalarında Gol Olmadı

Maç uzatma dakikalarına taşındı ancak iki takım da golü bulamadı. 108. dakikada Felix'in kafa vuruşu yan ağlara gitti. 105. dakikada ise ilk uzatma devresi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Maçın kaderi penaltılara bırakıldı. Fransa, penaltılarda soğukkanlılığını koruyarak 5-3'lük galibiyeti elde etti ve EURO 2024 yarı finaline yükseldi. Portekiz ise turnuvaya veda etti.