Portekiz Fransa Maç Özeti | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kaç kaç bitti?

İlk Yarıda Gol Sevinci Yaşanamadı

Maçın ilk yarısında iki takım da golü bulamadı. Fransa, Mbappe ve Dembele önderliğinde etkili ataklar geliştirse de Portekiz savunması dirençli bir duruş sergiledi. Portekiz ise Ronaldo'nun liderliğinde tehlikeli ataklar geliştirmeye çalıştı ancak Fransa defansı bu atakları engellemeyi başardı.

İkinci yarıda da iki takım gol arayışını sürdürdü. Fransa, 66. dakikada Kolo Muani ile büyük bir gol fırsatı yakaladı ancak Ruben Dias'ın müdahalesiyle golü engelleyen taraf oldu. Portekiz ise 102. dakikada Leao ile net bir gol pozisyonu yakaladı ancak golü bulamadı.