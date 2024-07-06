06 Temmuz 2024, Cumartesi
Portekiz Fransa Maç Özeti | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kaç kaç bitti?
Avrupa futbolunun zirve mücadelesi EURO 2024'te yarı final yolculuğu devam ediyor. 14 Haziran'da başlayan ve 14 Temmuz'da oynanacak final maçıyla son bulacak olan turnuvada, heyecan doruk noktasına ulaştı. Peki Portekiz Fransa maçı kaç kaç bitti?
Giriş: 06.07.2024 11:25 Güncelleme: 06.07.2024 11:26
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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
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Portekiz Fransa Maçı Canlı İzle | EURO 2024 Portekiz Fransa maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı