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İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı

EURO 2024'te A Milli Takımımızın yarı finaldeki rakibini belirleyecek dev maç başlamak üzere! Gözler Düsseldorf Stadı'nda, İngiltere ile İsviçre'nin kozlarını paylaşacağı mücadelede olacak. Türkiye-Hollanda maçının galibini bekleyen tarafın belli olacağı karşılaşma, futbolseverlere nefes kesecek bir mücadele vadediyor. Peki, İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 16:57 Güncelleme: 06.07.2024 16:57
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İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı, A Milli Takımımızı yakından ilgilendiren İngiltere - İsviçre maçı ile devam ediyor. Oynanacak mücadelenin galibi, yarı finalde Türkiye - Hollanda maçının galibiyle karşılaşacak. Peki İngiltere İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı

Gözler Düsseldorf'ta

Düsseldorf Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı

İNGİLTERE İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE!

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı

İngiltere'de Eksik, İsviçre'de Gözler Hücum Hattında

Turnuvaya istediği performansı sergileyerek başlayamayan İngiltere'de, 2 sarı kartı bulunan Marc Guehi cezalı. İsviçre'de ise cezalı oyuncu bulunmuyor. Gözler Aebischer, Ndoye, Embolo ve Vargas gibi isimlerin oluşturacağı tehlikeli hücum hattında olacak.

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İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı

Muhtemel 11'ler

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Shaw, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas