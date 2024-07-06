İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı

EURO 2024'te A Milli Takımımızın yarı finaldeki rakibini belirleyecek dev maç başlamak üzere! Gözler Düsseldorf Stadı'nda, İngiltere ile İsviçre'nin kozlarını paylaşacağı mücadelede olacak. Türkiye-Hollanda maçının galibini bekleyen tarafın belli olacağı karşılaşma, futbolseverlere nefes kesecek bir mücadele vadediyor. Peki, İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 06.07.2024 16:57 Güncelleme: 06.07.2024 16:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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