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TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE HD - TRT 1 TRT Spor frekans bilgisi ve 6 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

Türkiye ile Hollanda arasındaki EURO 2024 çeyrek final karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Saat 22.00'de başlayacak olan bu önemli maç, TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu kapsamda "TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE HD" aramalarıyla canlı yayın bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Aynı zamanda, TRT 1 ve TRT Spor'un güncel frekans bilgileri de büyük önem taşıyor.

Giriş: 06.07.2024 21:32 Güncelleme: 06.07.2024 21:32
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TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE HD - TRT 1 TRT Spor frekans bilgisi ve 6 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

Euro 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler çeşitli canlı yayın seçeneklerine yöneliyor.

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TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE HD - TRT 1 TRT Spor frekans bilgisi ve 6 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

TRT 1 VE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE EKRANINA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

TRT 1'i canlı izlemek için https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 veya
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adreslerini ziyaret etmeniz gerekiyor.

TRT Spor'u izlemek için https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor adresini ziyaret etmelisiniz.

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TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE HD - TRT 1 TRT Spor frekans bilgisi ve 6 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

TRT Spor HD Frekans Bilgisi

Uydu: Türksat 3A
Frekans: 11054 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

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TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE HD - TRT 1 TRT Spor frekans bilgisi ve 6 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

EURO 2024 maçlarını TRT 1 ekranlarından kesintisiz izleyebilmek için frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Kumanda üzerinden frekans ayarını yaparak maçları canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

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TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE HD - TRT 1 TRT Spor frekans bilgisi ve 6 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

Gerekli Frekans Bilgileri

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4