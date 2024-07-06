Hollanda Türkiye maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı! TRT 1 TABİİ CANLI MAÇ İZLE

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde zorlu rakibi Hollanda ile mücadele edecek. Yarı finale yükselmek isteyen A Milli Takım, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Bu önemli maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...