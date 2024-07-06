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Hollanda Türkiye maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı! TRT 1 TABİİ CANLI MAÇ İZLE

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde zorlu rakibi Hollanda ile mücadele edecek. Yarı finale yükselmek isteyen A Milli Takım, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Bu önemli maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 21:36 Güncelleme: 06.07.2024 21:36
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Hollanda Türkiye maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı! TRT 1 TABİİ CANLI MAÇ İZLE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımımız, güçlü rakibi Hollanda ile karşılaşarak galibiyet arayacak. Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Milliler, şimdi de Hollanda'yı saf dışı bırakıp finale doğru bir adım daha atmayı hedefliyor. Hollanda-Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

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Hollanda Türkiye maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı! TRT 1 TABİİ CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 heyecanı, A Milli Takımımızın çeyrek final mücadelesiyle devam ediyor. Ay-yıldızlılarımız, 6 Temmuz Cumartesi akşamı Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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Hollanda Türkiye maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı! TRT 1 TABİİ CANLI MAÇ İZLE

Kritik Maç Saat 22.00'de, TRT 1'de

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te yarı finale yükselmek isteyen Türkiye, zorlu rakibi Hollanda'yı devirmek istiyor. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan nefes kesen mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Hollanda Türkiye maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı! TRT 1 TABİİ CANLI MAÇ İZLE

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!

Nefes kesen mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hollanda Türkiye maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı! TRT 1 TABİİ CANLI MAÇ İZLE

Montella'dan Arda Güler Sürprizi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Hollanda karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler

Montella'nın bu maçta genç yetenek Arda Güler'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.