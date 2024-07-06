06 Temmuz 2024, Cumartesi
Hollanda Türkiye maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı! TRT 1 TABİİ CANLI MAÇ İZLE
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde zorlu rakibi Hollanda ile mücadele edecek. Yarı finale yükselmek isteyen A Milli Takım, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Bu önemli maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Giriş: 06.07.2024 21:36 Güncelleme: 06.07.2024 21:36
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