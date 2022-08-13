13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?

Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?

Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklama Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi. SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklamanın gelmesinin ardından, zorunlu trafik sigortası fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 09:49
  • 1
  • 12
Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?

Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişik yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından araç sahipleri tarafından trafik sigortası fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

SEDDK tarafından zorunlu trafik sigortasını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler artırılırken, hasarsızlık prim indirim oranları düşürüldü.

SEDDK'nin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 3
  • 12
Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?

Buna göre, söz konusu yönetmeliğin "Sigorta Şirketlerince Belirlenen Tarifeler" bölümünü düzenleyen 15'inci maddesine eklenen 4'üncü fıkra şöyle:

"Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir."

  • 4
  • 12
Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?

Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden 1 Eylül 2022'den itibaren aylık yüzde 2,25'ten yüzde 4,75'e yükseltildi.

1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak. Bu arada, yönetmelik kapsamında, araç grubu bazında kullanım türüne göre uygulanacak azami prim artırım oranları tablosuna yer verildi.

  • 5
  • 12
Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?

Yönetmelikte hasarsızlık sebebiyle prim indirimleri ve hasar sebebiyle prim artırım oranlarını gösteren tabloya bakıldığında hasarsızlık prim indirimleri 7. basamak için yüzde 45'ten yüzde 42'ye, 6. basamak için yüzde 30'dan yüzde 22'ye, 5. basamak için yüzde 15'ten yüzde 10 düşürüldü.