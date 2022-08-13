Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?

Buna göre, söz konusu yönetmeliğin "Sigorta Şirketlerince Belirlenen Tarifeler" bölümünü düzenleyen 15'inci maddesine eklenen 4'üncü fıkra şöyle:

"Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir."