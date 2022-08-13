13 Ağustos 2022, Cumartesi
Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?
Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklama Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi. SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklamanın gelmesinin ardından, zorunlu trafik sigortası fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.08.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 09:49
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